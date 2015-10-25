В Сумах председатель и члены УИК заполняли протоколы накануне выборов – ОПОРА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний.

«Вчера вечером глава и члены участковой избирательной комиссии, расположенной во Дворце культуры имени Фрунзе, устроили «пробное» заполнение протоколов и начали вносить в них названия партий, хотя законом запрещено делать это до окончания голосования. Наш наблюдатель проверил эту информацию, вызвал милицию, протоколы уничтожены. По данному факту правоохранителями проводится проверка», - отметила Стегний.