В Сумах председатель и члены УИК заполняли протоколы накануне выборов – ОПОРА
12:54, 25 октября 2015Политика
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В Сумах председатель и члены участковой избирательной комиссии заполняли протоколы накануне выборов.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний.
«Вчера вечером глава и члены участковой избирательной комиссии, расположенной во Дворце культуры имени Фрунзе, устроили «пробное» заполнение протоколов и начали вносить в них названия партий, хотя законом запрещено делать это до окончания голосования. Наш наблюдатель проверил эту информацию, вызвал милицию, протоколы уничтожены. По данному факту правоохранителями проводится проверка», - отметила Стегний.
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