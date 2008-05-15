Победить Черновецкого Катеринчуку мешают... Ющенко и Тимошенко

Кандидат в мэры Киева, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что победить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах мэра Киева сегодня мешают позиции Президента и БЮТ.

Как сообщает пресс-служба кандидата в мэры, Н.КАТЕРИНЧУК подчеркивает, что “главная задача этих выборов – избавить киевлян от Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Н.КАТЕРИНЧУК считает, что выполнить эту задачу мешает, в первую очередь, позиция Президента Украины. Кандидат заметил, что Президент и его команда заблокировали принятие закона о двух турах выборов, поскольку что им выгодно, чтобы мэром остался Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Он выгоден в их борьбе за власть, а интересы киевлян и развитие столицы Украины главу государства не интересуют. Президент закрывает глаза на то, что команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО распродает киевские земли и коммунальную собственность. Президент не замечает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместо решения проблем города занимается подкупом пенсионеров и нищенских слоев населения», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Еще одним препятствием, мешающем “освободить Киев от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО”, является, по мнению кандидата, и позиция БЮТ. Он отметил, что Юлия ТИМОШЕНКО и ее команда приложили достаточно много усилий, чтобы в Киеве были назначены досрочные выборы городского председателя и Киевсовета, однако в своей борьбе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ оказались непоследовательными.

«Юлия Владимировна и ее команда так и не настояли на принятии Верховной Радой закона о выборах городского председателя в два тура. Вместо этого выдвинули кандидата, который не пользуется поддержкой большинства киевлян», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его мнению, в своей “борьбе против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО” киевляне должны рассчитывать только на собственные силы. Ведь, по его словам, позиция Президента свидетельствует, что “соответствующее решение относительно преступлений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ни со стороны Генеральной прокуратуры Украины, ни со стороны Министерства внутренних дел принято не будет”.

«Голосование 25 мая должно стать референдумом против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды. За киевлянами - окончательное решение относительно того, получит ли ЧЕРНОВЕЦКИЙ второй срок, или нет», - заметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Он также добавил, что, несмотря отсутствие закона о двух турах выборов, он готов победить уже в первом туре. «Я уверен в своей победе. И для этого есть все основания. В Киеве насчитывается 37% процентов киевлян, которые не поддерживают ни Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, ни Виталия КЛИЧКО, ни Александра ТУРЧИНОВА. Я веду борьбу за голоса этих киевлян и надеюсь на их поддержку», - отметил он.