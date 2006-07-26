МИД дает ”горячие телефоны” в Грузии

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Грузии транзитом через территорию Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в связи с закрытием российской стороной контрольно-пропускного пункта „Казбеги-Верхний Ларс” - единственного на это время легитимного наземного КПП на границе между Грузией и Российской Федерацией, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Грузии транзитом через территорию Российской Федерации и преимущественно использовать пути воздушного и морского сообщения между Украиной и Грузией.

Это связано с тем, что по всему участку границы между Грузией и Российской Федерацией пересечение для автотранспорта возможно лишь через территорию непризнанных Республики Абхазия и Южная Осетия, которые не контролируются грузинской властью.

МИД Украины обращается к украинским гражданам, попавших в трудное положение на территории Республики Абхазия и Южной Осетии, с просьбой срочно связаться с Посольством Украины в Грузии (тел.: +99532311454, +99532311161), Консульским агентством Украины в Батуми (тел.: +99522231600) и Генеральным консульством Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +78632270549, +78632270551).

Как сообщал УНИАН, МВД Грузии проводит в Кодорском ущелье полицейскую операцию по задержанию прежнего уполномоченного президента Грузии в ущелье Эмзара КВИЦИАНИ и его сторонников, которые объявили о неповиновении власти.