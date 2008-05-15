Луценко намекнул, что Черновецкий боится штрафа в 300 гривен

Милиция рассматривает вероятность причастности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к предоставлению незаконного вознаграждения своим подчиненным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня милиция рассматривает вероятность его (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) причастности к коррупционным деяниям - незаконному вознаграждению государственным служащим, своим подчиненным, в размерах больших, нежели предусмотрено законом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что вчера Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ в официально установленном порядке двое сотрудников УБОП вручили повестку. «Я не вижу здесь ничего чрезвычайного, думаю, что господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ как нормальный человек должен прийти в УБОП и дать ответы на вопросы, интересующие милицию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством, административный протокол предусматривает наказание в виде наложения штрафа от «немногим больше 200 до немногим больше 300 гривен». Впрочем, суд должен определить причастность или непричастность лица к коррупционным действиям, а в одном из случаев также может возбудить уголовное дело, однако тогда дальнейшим его расследованием будет заниматься прокуратура.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «придет сегодня господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ или не придет (в УБОП), официального вручения (повестки) достаточно для того, чтобы передать протокол в суд и чтобы суд принимал решение».

В свою очередь пресс-секретарь начальника ГУБОП МВД Украины Елена МЕЛЬНИК сообщила УНИАН, что в милиции считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ нарушил раздел 2 ст. 5 ч. 3 пункт «г» (предоставление незаконных преимуществ) Закона Украины “О борьбе с коррупцией”.

Как отметили в УБОП, действующий мэр своим распоряжением незаконно установил стопроцентную надбавку к должностным окладам председателям райгосадминистраций Киева и отдельным их заместителям.

Как сообщалось, начальник пресс-службы Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Елена МЕЛЬНИК заявила, что 14 мая сотрудники киевской милиции вручили Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку на 16.00 15 мая в помещение УБОП УМВС Украины в городе Киеве для ознакомления с материалами административного протокола, составленного против него, за нарушение требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

В свою очередь советник мэра Киева по вопросам СМИ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявил, что представители милиции не вручали Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ повестку в правоохранительные органы.

Он отметил, что на открытии детсада-школы видел, как трое мужчин «пытались прорваться к киевскому мэру, когда тот садился в машину». «Листок от неизвестных лиц выхватил личный охранник киевского мэра. Я требую установить личность этих мошенников», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.