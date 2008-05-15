Губернаторы рассказали Тимошенко вещи, о которых она не знала
Сократить инфляцию не удастся?
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Виктор ПЛАКИДА считает, что до июня существенное сокращение инфляции сделать не удастся.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в Секретариате Президента.
“Я не думаю, что до начала июня достаточно времени, чтобы сделать какие-либо цифровые изменения по инфляции”, - заявил он, комментируя по просьбе УНИАН намерения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО просить Президента уволить губернаторов областей, в которых по итогам мая будет самая высокая инфляция.
В.ПЛАКИДА отметил, что для борьбы с инфляцией необходима общая стратегия совместных действий как губернаторов, так и правительства, Президента и Верховной Рады.
В свою очередь председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ на пресс-конференции отметил, что в ходе вчерашнего трехчасового обсуждения в Кабмине вопроса инфляции в областях губернаторы высказывали мнение, что качество их работы не может радикальным образом изменить уровень инфляции.
“Мы рассказали премьер-министру вещи, о которых она не знала. Понравилось ей это или нет, надеюсь, будет дано в поручениях Кабинета Министров”, - заявил Б.СИЛЕНКОВ, отвечая на вопрос УНИАН, как Ю.ТИМОШЕНКО отреагировала на заявления губернаторов.
Он также подчеркнул, что считает позитивным, что в результате обсуждения этого вопроса было достигнуто понимание, что за ситуацию с инфляцией должна быть совместная ответственность как губернаторов, так и правительства.