Ющенко не исключает роспуска парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает роспуска Верховной Рады Украины, хотя это и принесет дополнительную конфронтацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью ведущим информационным агентствам и телеканалам Украины.

Президент считает, что существуют разные варианты развития событий в нынешней политической ситуации, в частности, роспуск парламента или формирование другой коалиции.

Так, сказал В.ЮЩЕНКО, есть два способа разрешения проблем в Верховной Раде – согласие или роспуск законодательного органа. Президент сказал, что не отбрасывает вариант роспуска: “Он принесет дополнительную конфронтацию, но как ответ может существовать”.

Еще один выход из ситуации – формирование другой коалиции, “которая бы дала ответы на все политические вызовы”, - сказал Президент. Как сообщил В.ЮЩЕНКО, “переговоры в этом направлении идут, есть прогресс, но он пока недостаточен, чтобы снять все вопросы”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что при любом варианте развития событий “назначение руководителей силового блока выводится из дискуссии, поскольку это право остается за Президентом”. Назначение руководителей МВД, Министерства обороны, МИД, Генеральной прокуратуры, СБУ – это “инициативы, которые должны идти исключительно от Президента”, - заявил В.ЮЩЕНКО.