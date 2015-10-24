В Украине наступил "день тишины" перед местными выборами

Сегодня, 24 октября, ровно в полночь в Украине наступил «день тишины» перед выборами депутатов и председателей местных советов.

К этому часу населенные пункты должны быть полностью очищены от агитации на билбордах и досках объявлений. Прекращается предвыборная реклама в масс-медиа и любое другое распространение агитационных материалов.

С сегодняшнего дня запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.п.) от имени кандидатов в депутаты и партий, которые принимают участие в избирательном процессе. Кроме того, запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач в поддержку партий и кандидатов.

В день местных выборов, 25 октября, запрещено обнародование социологических опросов и промежуточных результатов выборов до окончания голосования в 20:00.

В этом году местные выборы в Украине будут проходить по новому закону, принятому 14 июля. В законе, в частности, исключены из перечня субъектов избирательного процесса блоки и установлена норма относительно закрепления в так называемой закрытой части избирательного списка по одному лидеру избирательного списка. Впервые выборы пройдут в объединенных территориальных громадах.