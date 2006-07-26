До измены остаются одни сутки?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО видит три варианта развития событий в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве он отметил, что может произойти переформатирование антикризисной коалиции и выдвижения кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

При этом В.ФЕСЕНКО считает маловероятным, что все члены фракции “Наша Украина” войдут в эту переформатированную коалицию. По его мнению, вероятность того, что Президент Украины внесет кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА в парламент составляет 70%. По убеждению В.ФЕСЕНКО, это может произойти не ранее следующей недели, учитывая то, что Президент Виктор ЮЩЕНКО “привык принимать решение в последний момент”, а также из-за того, что ему необходимо показать, что это вынужденное решение, которое ему было тяжело принять. На роспуск парламента и досрочные выборы В.ФЕСЕНКО отвел 20%.

Еще один вариант, вероятность которого составляет 10%, - это затягивание времени, то есть не распускать Верховную Раду и не подавать кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, сказал политолог.

По словам В.ФЕСЕНКО, никаких особых решений от круглого стола при участии Президента и представителей парламентских фракций он не ожидает. В то же время считает, что такое мероприятие может стать “некоторой формой психологической разрядки политической напряженности между Президентом и парламентом”, а также можно будет найти формулу разблокирования Конституционного Суда.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ предложил вариант развития событий: роспуск парламента - внедрение чрезвычайного положения - референдум.

Как считает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, народный депутат Владимир ПОЛОХАЛО, “Наша Украина” ищет формулу, как безболезненно и с минимальными потерями войти в антикризисную коалицию. По его убеждению, проведение круглого стола будет легализацией такого варианта. «До измены остаются одни сутки», - сказал он.