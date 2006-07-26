СБУ напоминает о ст. 109 Уголовного кодекса

Служба безопасности Украины призывает всех участников политического процесса и граждан быть корректными и воздерживаться от неконституционных путей формирования органов власти.

Об этом говорится в сообщении для средств массовой информации пресс-центра СБУ.

“Заявления и призывы, которые в последнее время распространяются в обществе о возможности неконституционных путей формирования органов власти, являются крайне опасными, поскольку они могут спровоцировать совершение противоправных действий, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины”, – считает председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ.

В частности, статья 109 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за действия, совершенные с целью захвата государственной власти, публичные призывы к таким действиям, в том числе с использованием средств массовой информации.

Учитывая общественно-политическую ситуацию в стране, заботясь об интересах граждан, Служба безопасности призывает всех участников политического процесса и граждан быть корректными и воздерживаться от действий, которые могли бы привести к совершению преступлений.

СБУ вместе с другими правоохранительными органами будет принимать все предусмотренные действующим законодательством меры для предотвращения угроз конституционному строю государства с целью обеспечения надежной защиты национальной государственности, прав и свобод граждан.