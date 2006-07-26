Ющенко надоело, что нация живет догадками или байками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует круглый стол для обсуждения политической ситуации при участии не только политиков, но и известных общественных деятелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с главами облгосадминистраций в Киеве.

«Я инициирую круглый стол, потому что убежден, что нация должна знать то, о чем говорит политическая элита и политические силы на переговорах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент добавил, что ему «надоело, что нация живет догадками или байками, которые кто-то случайно озвучивает в тех или других СМИ».

Поэтому, заявил глава государства, он настаивает на том, что проведение публичного, открытого круглого стола, где будут раскрыты позиции, на которых стоят те или другие политические силы, за что они борются и как это должно быть зафиксировано, является единственным способом дать честный ответ нации.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такой круглый стол должен состояться не только с политиками, тем более, по его словам, можно легко прогнозировать, что они будут говорить.

«Проблема, что на сегодня еще нет той формулы, которая бы могла закрепить это и вывести на уровень гарантии действий. Поэтому нужна общественность, общественные деятели, которые являются авторитетом нации», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведут круглый стол.

Сегодня в пресс-службе Президента сообщили, что в сегодняшнем графике главы государства не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады круглом столе в Мариинском дворце.