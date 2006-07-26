Ющенко обещает внести представление на премьер-министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Верховную Раду не давить на него и обещает в конституционный срок внести представление на премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с председателями областных государственных администраций в Киеве.

«Сейчас многие задают вопрос: когда Президент подаст кандидатуру премьер-министра. Я очень уважаю тот конституционный период, который прошел украинский парламент, и просил бы, чтобы парламентская сторона уважала конституционное право Президента соответствующим образом рассмотреть кандидатуру (премьера) и в конституционные сроки внести предложение в парламент Украины. Я гарантирую, что я сделаю это в срок, отведенный Конституцией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что хотел бы, чтобы политические лидеры, руководители парламентских фракций и члены парламента исходили из того, что он как глава государства глубоко уважает институт парламента и «просил бы не оказывать какого-либо типа давления на решение по сути или на срок, который отведен Президенту действующей Конституцией».

В.ЮЩЕНКО «откровенно» сказал, что ожидает «сознательного, структурированного ответа тех политических сил, которые сформировали большинство, относительно принципов национальной политики», а также четких заявлений относительно тех ценностей, которые он как кандидат в Президенты Украины провозглашал в 2004 году и на которых настаивали все демократические силы.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этом контексте необходимо определить, как будут развиваться отношения в треугольнике Президент-парламент-правительство, как будет обеспечена наследственность интеграционной политики Украины и т.п.

«Это не декларация, это четкие маяки, которые должны быть зафиксированы и представлены нации», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что общество должно иметь понятную, прогнозируемую политику и что о ней нужно говорить именно сейчас.