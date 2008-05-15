Тимошенко говорит, что предупреждала Ющенко ”на азбуке Морзе”
Премьер считает, что поступила честно
Премьер Юлия Тимошенко считает, что поступила честно, предупредив Виктора Ющенко о возможном разрыве их сотрудничества с прицелом на следующие выборы президента.
Об этом Тимошенко рассказала журналистам, комментируя свои же заявления, сделанные накануне.
"Четыре с половиной месяца работает демократическая коалиция, мы постоянно информируем о том, что происходит. Когда есть необходимость называть вещи своими именами, я называю, чтобы было все понятно обществу и партнерам", - сказала Тимошенко.
"Я считаю, что мы поставили достаточно жестко вопрос, и это даст задуматься над тем, что не надо бесконечно мешать правительству работать. Всему есть предел", - добавила Тимошенко.
Вместе с тем она отшутилась на вопрос, как именно она предупредила Ющенко, ведь ранее премьер жаловалась, что уже месяц с ним не могла встретиться.
"На азбуке Морзе", - сказала Тимошенко.
Премьер также рассказала, что инициированные ей изменения в Конституцию оставляют "очень сильные полномочия за президентом".
"Президент будет избираться всенародно, будет иметь право вето, при определенных обстоятельствах распускать парламент, другие функции, в том числе главнокомандующего. Но надо разграничить полномочия исполнительной ветви власти и президентской", - призвала Тимошенко.
Премьер добавила, что изменения в Конституцию будут предусматривать "демонополизацию силовых структур, чтобы они не подчинялись одной ветви власти".