1,5 тысячи сторонников Партии регионов идут блокировать парламент

Колонна из 1,5 тысяч сторонников Партии регионов поднимается по улице Грушевского в Киеве с намерением блокировать Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, люди скандирут: «Янукович – наш премьер». В руках у них символика Партии регионов и СПУ.

Движение по улице Грушевского в районе Дома правительства парализовано. У здания Кабинета министров находятся два автобуса и две маршрутки со специальными отрядами гослужбы охраны. Пока они просто наблюдают за происходящим.