Сколько стоит отдых на фестивале КаZantip
15:38, 26 июля 2006Политика
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Расценки рейв-курорта
Фестиваль КаZantip, проводящийся с 1993 года, всегда был дорогим удовольствием, но в этом году цены стали просто зашкаливать. Газета "Сегодня" подвела некоторые итоги:
Расходы на неделю
|Если еду привезти из дома и спать на пляже
|1000 грн.
|Если питаться на территории фестиваля и снимать жилье
|5000 грн.
|Отдыхать с наркотиками
|5000 грн.
|Отдыхать без наркотиков
|3000 грн.
Цены на танцы и проход
|1 раз зайти на территорию (в будние дни)
|100 грн.
|1 раз зайти на территорию (в выходные)
|200 грн.
|Бесконечно заходить (в течение суток)
|400 грн.
|Туалет
|2 грн.
|Жилье в Поповке
|$10-100
Цены на алкоголь и наркотики
Пиво Heineken 0,33 25 грн. Вино (100 г) 30 грн. Водка (100 г) 15 грн. Марихуана 70 грн. Экстази 200 грн.
По материалам газеты "Сегодня"
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