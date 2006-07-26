Сколько стоит отдых на фестивале КаZantip

Фестиваль КаZantip, проводящийся с 1993 года, всегда был дорогим удовольствием, но в этом году цены стали просто зашкаливать. Газета "Сегодня" подвела некоторые итоги:

Расходы на неделю

Если еду привезти из дома и спать на пляже 1000 грн. Если питаться на территории фестиваля и снимать жилье 5000 грн. Отдыхать с наркотиками 5000 грн. Отдыхать без наркотиков 3000 грн.

Цены на танцы и проход

1 раз зайти на территорию (в будние дни) 100 грн. 1 раз зайти на территорию (в выходные) 200 грн. Бесконечно заходить (в течение суток) 400 грн. Туалет 2 грн. Жилье в Поповке $10-100

Цены на алкоголь и наркотики

Пиво Heineken 0,33 25 грн. Вино (100 г) 30 грн. Водка (100 г) 15 грн. Марихуана 70 грн. Экстази 200 грн.

По материалам газеты "Сегодня"