Сколько стоит отдых на фестивале КаZantip

15:38, 26 июля 2006
Политика
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Расценки рейв-курорта

Фестиваль КаZantip, проводящийся с 1993 года, всегда был дорогим удовольствием, но в этом году цены стали просто зашкаливать. Газета "Сегодня" подвела некоторые итоги:

Расходы на неделю

Если еду привезти из дома и спать на пляже1000 грн.
Если питаться на территории фестиваля и снимать жилье5000 грн.
Отдыхать с наркотиками5000 грн.
Отдыхать без наркотиков3000 грн.

Цены на танцы и проход

1 раз зайти на территорию (в будние дни)100 грн.
1 раз зайти на территорию (в выходные)200 грн.
Бесконечно заходить (в течение суток)400 грн.
Туалет 2 грн.
Жилье в Поповке$10-100

Цены на алкоголь и наркотики

Пиво Heineken 0,3325 грн.
Вино (100 г)30 грн.
Водка (100 г)15 грн.
Марихуана70 грн.
Экстази200 грн.

По материалам газеты "Сегодня"

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