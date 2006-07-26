Партия регионов ежедневно дезинформирует украинцев

Блок “Наша Украина” называет “вымыслом” заявления представителей Партии регионов о переговорах с “нашеукраинцами”.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом заявил руководитель аналитического департамента «Нашей Украины» Анатолий ЛУЦЕНКО.

«Систематические высказывания руководства Партии регионов о каких-то мифических переговорах этой политической силы с «Нашей Украиной» являются ничем иным как вымыслом», - сказал он.

А.ЛУЦЕНКО напомнил, что об этом неоднократно сообщала пресс-служба «Нашей Украины».

«Однако, «регионалы» с упрямством продолжают рассказывать о перипетиях переговорного процесса. Ежедневно украинцев дезинформируют региональные «говорящие головы», играющие роль актеров в ими же придуманной пьесе», - отметил А.ЛУЦЕНКО.

«Зачем это делается? Даже беглый анализ дает возможность сделать вывод: систематические заявления об имеющихся якобы переговорах с «Нашей Украиной» являются следствием внутренней борьбы внутри снаружи монолитных «регионалов». Те из них, кто больше всего «кричит» в СМИ о переговорах с «Нашей Украиной», а также об утверждении кандидатуры ЯНУКОВИЧА в парламентском зале без представления Президента – фактически «сжигают» даже призрачные перспективы ЯНУКОВИЧА занять премьерское кресло», - акцентировал А.ЛУЦЕНКО.

«На сегодня уже всем понятно: «Наша Украина» не намерена входить в антикризисную коалицию, а ЯНУКОВИЧ не является той консолидирующей для общества фигурой, которая может претендовать на роль главы правительства», - сказал руководитель аналитического департамента «Нашей Украины».