Партия Литвина заявляет о ”конвейере политической проституции”

Народная партия называет абсурдом отмену Верховной Радой решения об отставке правительства и требует от народных депутатов прекратить циничное манипулирование законами.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народной партии относительно последних событий в Верховной Раде Украины.

“25 июля состоялось беспрецедентное явление – Верховная Рада Украины приняла решение парламента об отмене постановления от 10 января 2006 года об отправке в отставку премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины. Цинизм и нелепость такого решения вполне очевидны. Благодарить за это можно 239 народных депутатов, которые проголосовали за это решение. Стремясь сохранить свои депутатские мандаты, свои кресла и привилегии, свой доступ к лакомому государственному пирогу, некоторые политики, подобно кукольным марионеткам, превращают политический процесс в театр абсурда”, - говорится в заявлении.

По мнению членов Народной партии, “если политические силы, которые в январе 2006 года все сделали, чтобы принять постановление об отставке правительства ЕХАНУРОВА, сегодня его отменяют, то пусть эти же политические силы берут на себя полную ответственность за январские международные газовые аферы, за незаконное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, тотальный рост цен, за ухудшение отношений Украины с Россией, политику, направленную на вступление в НАТО, срочное вхождение в ВТО и т.п. Тогда логично, чтобы коммунисты отозвали судебный иск о незаконности поднятия тарифов без отмены постановления Верховной Рады прошлого созыва, которая ввела мораторий на такое повышение”.

Народная партия с прискорбием констатирует, что “сегодня политическая проституция поставлена на конвейер. Депутаты готовы на все ради того, чтобы остаться в Верховной Раде. Происходит тотальная дискредитация института парламентаризма силами самих “народных избранников”.

В то же время, по мнению “народников”, все политические силы используют сегодня идеологию Народной партии – идеологию консенсуса, примирения и понимания.

Народная партия требует прекратить “сходняки” и провести настоящий политический круглый стол, как это было сделано в 2004 году, во время самых острых событий. По мнению членов партии, “должен состояться круглый стол политиков, которые имеют моральное право, интеллект и опыт определения путей выхода из системного политического кризиса. В цивилизованной стране переговоры не должны проходить в форме “сходняков””.

Члены Народной партии обращаются к парламентариям с требованием прекратить циничное манипулирование Законами и Конституцией Украины ради сохранения собственных мест в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Верховная Рада Украины приняла постановление об отмене постановления от 10 января 2006 года об отставке премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины. За это решение проголосовало 239 народных депутатов из 303, зарегистрированных в зале.