Президент встретится с губернаторами вместе с силовиками

Сегодня руководители областей, АРК, Киева и Севастополя встретятся с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а также руководителями силовых ведомств.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в среду, 26 июля, в 15.00 в Секретариате Президента Украины состоится совещание главы государства с председателем Совета министров АРК, председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

В 17.00 с участниками совещания встретятся руководители силовых структур.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, Президент Украины уже провел встречи с председателем Службы безопасности Украины Игорем ДРИЖЧАНЫМ и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, целью которых было проверить, осуществляется ли должный контроль над общественно-политической ситуацией в стране.