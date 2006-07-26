«Пора» перемещается под Кабмин

Сегодня Гражданская партия «Пора» свернула свой палаточный городок, расположенный на Майдане Незалежности, и намерена перенести его под стены Кабинета министров для того, чтобы предотвратить возможный силовой захват этого учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, члены политсовета «Поры» объяснили журналистам, что пойти на такой шаг их побуждает то, что после завершения срока, отведенного Конституцией на формирование правительства, ситуация в стране лишь обострилась из-за отсутствия действенного парламента и правительства, которые бы предложили стране план безотлагательных системных реформ.

Кроме того, «Пора» глубоко обеспокоена заявлениями отдельных политиков в стенах Верховной Рады о возможности антиконституционных действий, как то - непризнание указов Президента и даже силового захвата Кабмина в случае роспуска парламента.

В связи с этим, как говорится в обнародованном заявлении партии, «Пора» вынуждена сконцентрировать все усилия на месте наибольшего политического напряжения и поэтому сворачивает палаточный городок на Майдане Незалежности, который до сих пор выполнял скорее символические функции, и организует общественную охрану возле Кабмина.

Как сказал журналистам член политсовета «Поры» Андрей ЮСОВ, «сегодня «Пора» идет на Кабмин. Если ЯНУКОВИЧ вне закона будет объявлен премьером, в Кабмин он не попадет. «Пора» этого не допустит».

В то же время члены «Поры» отмечают, что в случае легитимного избрания Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра партия не будет препятствовать его входу в Дом правительства, однако в этом случае у партии возникнет много вопросов к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

По словам членов политсовета «Поры», для усиления общественной охраны будет объявлена дополнительная мобилизация сторонников партии, и ожидается, что через несколько дней их количество достигнет 15 тысяч человек.

Кроме того, своими действиями партия «Пора» и в дальнейшем будет свидетельствовать, что готова выступить на защиту конституционного строя в стране и не допустит силовых действий политиков, «для которых личные амбиции являются выше интересов народа Украины и ее суверенитета».

«Пора» в заявлении поприветствовала позицию депутатов от БЮТ, которые заявили о намерении сложить депутатские мандаты, чем ускорили процесс роспуска парламента. В связи с этим «Пора» расценивает действия депутатов от БЮТ как «честный и последовательный шаг по отношению к своим избирателям», и призывает депутатов от «Нашей Украины» сделать то же, что приведет «к автоматическому роспуску Верховной Рады».

При этом члены «Поры» убеждены в том, что в случае если депутаты от «Нашей Украины» не определятся со своей политической позицией и не поддержат лозунг «Не предай Майдан», то они должны будут извиниться публично перед теми людьми, которые в 2004 году отстояли справедливость на Майдане Незалежности в Киеве.