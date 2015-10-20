Наливайченко разочарован попытками ГПУ защитить Россию в деле о расстрелах майдановцев, но на допрос все равно придет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Наливайченко, он сказал: «Не позволю никому издеваться над памятью погибших героев Небесной Сотни и их семьями, которые требуют результатов правды от ГПУ, как органа, который ведет расследование».

Наливайченко подчеркнул, что у него «вызывает разочарование позиция Генпрокуратуры защитить ФСБ РФ и их российских руководителей». «Получается, что в ГПУ больше претензий к Наливайченко, чем к Суркову?», - спросил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователи ГПУ вызывают на допрос Наливайченко в качестве свидетеля для дачи объяснений по поводу его заявлений о якобы наличии «российского следа» в событиях на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства.

По его словам, в январе 2015 года Наливайченко заявил, что СБУ установила причастность к расстрелам на Майдане российских спецслужб.

Вместе с тем Горабтюк отметил, что на многочисленные запросы Генпрокуратуры никакой конкретной информации СБУ по этому поводу не предоставляла.

"Мы приглашаем господина Наливайченко в качестве свидетеля на допрос, чтобы он нам показал и рассказал, где он видит доказательства, о чем говорит, где те материалы, о которых он говорит. Потому что то, о чем он говорит, доказательств не имеет", - сказал Горбатюк.