Наша Украина готова к компромиссам

“Наша Украина” готова к дискуссиям и компромиссам, сказал сегодня журналистам народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина”.

“Слово “присоединение” не совсем отвечает теперешней ситуации, а потому я вообще не воспринимаю его как таковое. “Наша Украина” готова к дискуссиям и компромиссам”, - сказал Н.МАРТЫНЕНКО, отвечая на вопрос, присоединится ли “Наша Украина” к антикризисной коалиции.

“Но мы не будем дискутировать о портфелях и не будем делить министерские посты, главное – это продолжение соблюдения курса развития государства Президента Виктора ЮЩЕНКО, продолжение развития демократических принципов нашего общества”, - сказал депутат.