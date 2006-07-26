Судьи КС в отставке проведут пресс-конференцию в УНИАН

12:04, 26 июля 2006
Политика
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Сегодня, 26 июля в 14-00 в УНИАН состоится пресс-конференция  судей Конституционного суда Украины в отставке Николая Козюбры  и Петра  Мартыненко на тему: “Вопросы толкования Конституции Украины в контексте нынешней политической ситуации”.  Будут рассматриваться вопросы  толкования статей 90,  115, 83, 106 Конституции Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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