Судьи КС в отставке проведут пресс-конференцию в УНИАН

Сегодня, 26 июля в 14-00 в УНИАН состоится пресс-конференция судей Конституционного суда Украины в отставке Николая Козюбры и Петра Мартыненко на тему: “Вопросы толкования Конституции Украины в контексте нынешней политической ситуации”. Будут рассматриваться вопросы толкования статей 90, 115, 83, 106 Конституции Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.