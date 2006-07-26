Судьи КС в отставке проведут пресс-конференцию В УНИАН

Сегодня, 26 июля, в 14.00 в УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция судей Конституционного Суда Украины в отставке Николая КОЗЮБРЫ и Петра МАРТИНЕНКО на тему: «Вопросы толкования Конституции Украины в контексте нынешней политической ситуации».

На пресс-конференции будут рассматриваться вопросы толкования статей 83, 90, 106 и 115 Конституции Украины, которые регламентируют работу Верховной Рады Украины, порядок прекращения ее полномочий и права Президента и правительства Украины.