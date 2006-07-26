Ющенко проверил Луценко и Дрижчаного

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречи с председателем Службы безопасности Украины Игорем ДРИЖЧАНЫМ и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, целью которых было проверить, осуществляется ли должный контроль над общественно-политической ситуацией в стране.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, во время разговора с И.ДРИЖЧАНЫМ речь шла об усилении работы по защите национальной государственности. Президент отметил, что СБУ совместно с другими правоохранительными органами должна принимать все меры в рамках законодательства для поддержания правопорядка и предотвращения попыток нарушения конституционных норм и принципов.

Руководитель ведомства проинформировал главу государства о реализации его поручения относительно системного реформирования СБУ в рамках общей реформы правоохранительных органов. В настоящее время уже сокращено две должности заместителя председателя Службы безопасности и ряд руководящих должностей в региональных управлениях. Это дает возможность привести штатную численность Службы к современным требованиям, отметил председатель СБУ.

Ю.ЛУЦЕНКО проинформировал главу государства об обеспечении надлежащего и спокойного режима проведения митингов и других форм волеизъявления граждан. Президент тщательным образом проверил системную координацию правоохранительных органов, в том числе МВД и всех его подразделений, направленную на обеспечение правопорядка.