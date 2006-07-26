Круглый стол состоится завтра?

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Роман ЗВАРИЧ прогнозирует, что круглый стол с участием ведущих политических сил и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам депутат сказал, что проведение круглого стола будет зависеть от графика Президента. «Если его (круглый стол) нельзя провести сегодня, то он будет проведен в другой день, возможно завтра», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что проведение круглого стола именно сегодня была исключительно инициатива председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, Р.ЗВАРИЧ сказал: «Выходит, что так».

В то же время член фракции СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ убежден, что круглый стол состоится все же сегодня. Он напомнил журналистам, что вчера А.МОРОЗ общался с Президентом и они, по словам Н.РУДЬКОВСКОГО, сошлись на том, что было бы целесообразно провести такой круглый стол сегодня. По мнению Н.РУДЬКОВСКОГО, если окружение Президента убедит его не принимать участие в таком круглом столе, это навредит авторитету В.ЮЩЕНКО, поскольку он как гарант Конституции должен быть над политическими процессами.

Депутат также надеется, что сегодня на круглом столе будут расставлены точки над “і” по всем вопросам и, в том числе, относительно кандидатуры на должность премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведут круглый стол.

Сегодня в пресс-службе Президента сообщили, что в сегодняшнем графике главы государства не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады круглом столе в Мариинском дворце.