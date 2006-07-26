В палаточный городок Партии регионов прибыло пополнение

Сегодня утром в Киев из восточных регионов Украины прибыли два поезда и 44 автобуса с более чем 2 тысячами 400 сторонниками Партии регионов для участия в акциях протеста.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь министра внутренних дел Инна КИСИЛЬ, предусматривается, что эти люди должны заменить тех, кто уже находится в палаточных городках Партии регионов в Киеве.

Относительно охраны общественного порядка, по словам И.КИСИЛЬ, количество сотрудников милиции не увеличено, то есть днем в центре столицы охрану общественного порядка осуществляют около тысячи сотрудников МВД, а ночью около 150, поэтому пока увеличивать количество патрулей нет оснований.

Кроме того, И.КИСИЛЬ отметила, что МВД пока не владеет информацией об увеличении количества сторонников Партии регионов в Киеве, однако милиция не исключает возможности прибытия в украинскую столицу еще определенного количества сторонников этой политической силы.

В то же время, как сообщил УНИАН проинформированный источник, по имеющимся сведениям, 30 тысяч сторонников Партии регионов, которые должны были сегодня прибыть в Киев, пока не приехали, поскольку между разными политическими силами на сегодня еще нет окончательных договоренностей.

Однако, как отметил собеседник агентства, не исключено, что указанное количество людей от Партии регионов может прибыть в Киев в ближайшие дни в зависимости от результатов договоренностей между политическими силами. По словам источника, предусматривается, что эти лица будут принимать участие в блокировании административных зданий в центре Киева - в первую очередь Секретариата Президента Украины.