Тимошенко не сядет ни за круглый стол, ни за квадратный

Блок Юлии Тимошенко не будет принимать участие в круглом столе, предложенном председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании фракции БЮТ ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что не получала никакого приглашения на круглый стол от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Также, по ее словам, она лично не слышала от Президента приглашения через средства массовой информации.

Как сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, она связалась с Секретариатом Президента, а там об этом круглом столе никто не знает. «Жаль, что от имени Президента объявляют круглые столы», - сказала она.

БЮТ принял заявление по этому поводу, которое будет обнародовано сегодня в сессионном зале парламента.

В нем отмечается, что БЮТ заявляет о своем отказе от участия «в политическом круглом столе». «Мы считаем предложение Александра МОРОЗА провести сегодня в Мариинском дворце политический круглый стол с участием лидеров фракций попыткой втянуть страну в откровенный фарс и очевидную имитацию политического процесса», говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, БЮТ не понятны ни цель, ни смысл этого мероприятия.

БЮТ заявляет, что априори не собирается объединяться с так называемой антикризисной коалицией. «Нам, безусловно, понятно для чего этот стол нужен, особенно господину МОРОЗУ. Ему сейчас крайне необходимо имитировать хотя бы какую-то политическую деятельность на фоне созданного им парламентского кризиса. Ему также нужно немедленно сменить личину предателя на образ миротворца», - говорится в заявлении и добавляется: «Нам понятно, зачем этот круглый стол нескольким конъюнктурщикам из «Нашей Украины». Они, вероятно, ожидают, что на этом столе старшие товарищи-“регионалы” будут раздавать должности, должностные награды за своевременную сдачу Украины и Президента».

БЮТ также не понимает, зачем обществу бесконечные провальные круглые столы.

Как говорится в заявлении, БЮТ знает, что все решения по кандидатуре Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, о вхождении «Нашей Украины» в коалицию принимаются путем кулуарных переговоров, а не на круглых столах.

«Зачем это теневое дело накрывать круглым столом и окрашивать под демократию? Пока Президент не решит вопрос: быть или нет этому скомпрометированному парламенту, все разговоры за круглыми, квадратными или овальными столами не имеют никакого смысла», - заявляет БЮТ.

Блоку Юлии Тимошенко не нужны должности в этом правительстве в это критическое для Украины время: «Мы не хотим и не будем своим присутствием легитимизировать антиукраинские политические силы, собираясь вместе с ними и респектабельно обсуждая какие-то виртуальные темы высокой политики. Мы не будем подыгрывать конъюнктурному большинству в его попытке имитировать политическую стабильность на фоне политической коррупции и коалиционного мошенничества”.

БЮТ призывал фракцию «Наша Украина» также не принимать участие в этом «круглом фарси», а дождаться решения Президента относительно судьбы Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 25 июля А.МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведут круглый стол.