В графике Ющенко нет круглого стола
10:16, 26 июля 2006Политика
746
Информация пресс-службы президента
В сегодняшнем графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады круглом столе в Мариинском дворце.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Пресс-служба главы государства отмечает, что обо всех инициативах Президента, мероприятиях с его участием, времени и месте их проведения объявляет Секретариат Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter