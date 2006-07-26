В графике Ющенко нет круглого стола

В сегодняшнем графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады круглом столе в Мариинском дворце.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Пресс-служба главы государства отмечает, что обо всех инициативах Президента, мероприятиях с его участием, времени и месте их проведения объявляет Секретариат Президента.