Неделя в цифрах

1-ю годовщину нового государственного праздника – Дня защитника Украины – отметили украинцы 14 октября.

1 неопознанный летательный аппарат (беспилотник), вторгшийся в турецкое воздушное пространство Турции неподалеку от границы с Сирией, был сбит турецкими ВВС, сообщают иностранные СМИ.

5 областей – Черновицкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская и Львовская – пострадали от непогоды, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Из-за дождя и сильных порывов ветра были обесточены 224 населенных пункта.

5 лет, до 2020 года, продлится запрет на въезд в Россию сестре незаконно удерживаемой в РФ Надежды Савченко Вере. По ее словам, во время недавнего возвращения в Украину эту информацию ей сообщили на российской границе.

6 лет лишения свободы в колонии строгого режима в России получил 73-летний гражданин Украины Юрий Солошенко за попытку купить изделия для восстановления средств ПВО Украины, сообщают в ФСБ.

10-тикратное увеличение аварийности распределительных газопроводов в Украине через 5 лет прогнозирует экс-технический директор компании RWE Станислав Казда, сообщают украинские СМИ. По его словам, ежегодно замены требуют 3,5 – 4 тысячи километров распределительных газопроводов.

15 модернизированных за "киотские деньги" вагонов появятся в киевском метрополитене до конца 2015 года. 10 таких вагонов уже введены в эксплуатацию. В следующем году планируется модернизировать еще 130 вагонов.

39 украинских военных, раненных в ходе АТО, проходят лечение за границей, сообщают в Минобороны. На лечении в учреждениях здравоохранения в Украине находится 121 военнослужащий.

58% россиянкатегорически против возвращения захваченных у Украины территорий, говорится в социологическом исследовании, проведенном российским Левада-Центром.

62 украинских банкапризнаны Национальным банком Украины неплатежеспособными за 2014 и неполный 2015 годы, сообщают в НБУ.

75% кредиторовсогласились списать Украине 3 миллиарда долларов долга, сообщают в Кабинете министров. В то же время, Россия не приняла участие в реструктуризации госдолга Украины. Обсуждение этого вопроса планируется на 29 октября.

83,49% голосов избирателей получил на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Беларуси. 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

90 километров составит общая длина забора на границе Латвии с Россией, заявил министр внутренних дел Латвии, сообщают иностранные СМИ. В рамках проекта обустройства восточной границы Латвии планируется, что забор будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.

161 депутат парламента Ирана проголосовал за закон, согласно которому ядерное соглашение, достигнутое между Ираном и странами "шестерки", вступает в силу, сообщают иностранные СМИ.

177 стран проголосовали за избрание Украины непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы. Всего проголосовали 192 страны. Один бюллетень признан недействительным.

278 крымских судейподпадают под дисциплинарные производства за госизмену из-за того, что, несмотря на присягу судьи, осуществляли "правосудие" от имени Российской Федерации, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. Санкцией ст. 111 Уголовного кодекса Украины за такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

482 международных наблюдателя на местных выборах в Украине уже зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, сообщают в ЦИК.

700 чиновников официально люстрированы в Украине за год действия соответствующего закона и на 10 лет лишены возможности вернуться на государственную службу, отмечают в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

1 600 единиц нового вооружения и техники получили Вооруженные силы Украины с начала 2015 года, сообщают в Министерстве обороны Украины. Согласно государственному оборонному заказу на 2015 год, в текущем году Минобороны уже заключило 90 контрактов и дополнительных соглашений с государственными предприятиями на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен.

7 000 выходцев из России и стран СНГ могут воевать на стороне ИГИЛ, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские СМИ. В свою очередь, представитель центрального командования США на Ближнем Востоке сообщает, что количество боевиков Исламского государства в Сирии и Ираке может насчитывать около 30 000 человек.

30 000 гривен может составить максимальная заработная плата сотрудников киберполиции, набор в которую открыт в Министерстве внутренних дел. По словам главы ведомства Арсена Авакова, в Департаменте киберполиции будут работать 400 человек. Минимальная ставка сотрудника департамента может составить 6 000 гривен.

93 000 украинских военных стали непосредственными участниками боевых действий на Востоке Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Почти 108 000 принимали или принимают участие в антитеррористической операции. При этом статус участника боевых действий, по информации Минобороны, получили 75 712 человек.

15 000 000 долларов дополнительной гуманитарной помощи для пострадавших из-за конфликта на востоке Украины выделили США, сообщают в посольстве США в Украине. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи США востоку Украины с начала кризиса составляет почти 84 000 000 долларов США.

1 220 000 000 человек в мире живет на менее чем 1,25 долларов США в день, около 2 400 000 000 человек обходятся 2 долларами в сутки, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщают в Центре новостей ООН. По его словам, каждый пятый житель развивающихся стран живет за чертой бедности.

6 390 000 000 военного сбора заплатили в государственный бюджет украинцы в январе-сентябре 2015 года, сообщают в Государственной фискальной службе. Это на 14,4% больше запланированного показателя.

15 000 000 000 долларов финансовой поддержки международных партнеров Украины вместо нынешних 7 500 000 000 долларов хотела бы получить Украина, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько. По ее словам, у Украины есть причины и основания на значительное увеличение этой поддержки.

Маргарита Андреева