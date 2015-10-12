Из-за непогоды этой ночью обесточены 224 населенных пункта в 5 областях Украины
Пострадали Черновицкая, Ивано-Франковская, Одесская, Тернопольская и Львовская области.
В ночь с 11 на 12 октября в результате осложнения погодных условий, сильного дождя и порывов ветра местами до 20 м/с сработала автоматика защиты защиты линий электропередач в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
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Сообщается, произошло обесточивание 224 населенных пунктов, а именно: в Черновицкой области – 123 н. п., в Ивано-Франковской – 49 н. п., в Одесской – 25 н. п., в Тернопольской – 19 н. п. и во Львовской -8 н. п. К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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