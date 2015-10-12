Из-за непогоды этой ночью обесточены 224 населенных пункта в 5 областях Украины

В ночь с 11 на 12 октября в результате осложнения погодных условий, сильного дождя и порывов ветра местами до 20 м/с сработала автоматика защиты защиты линий электропередач в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеВ Афганистане разбился вертолет НАТО: пятеро человек погибли

Сообщается, произошло обесточивание 224 населенных пунктов, а именно: в Черновицкой области – 123 н. п., в Ивано-Франковской – 49 н. п., в Одесской – 25 н. п., в Тернопольской – 19 н. п. и во Львовской -8 н. п. К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, под Киевом в ДТП попал нетрезвый атташе российского посольства.