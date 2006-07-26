Наша Украина считает Еханурова нелегитимным премьером?

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что фракция обратится в Конституционный Суд Украины относительно конституционности решения Верховной Рады об отмене отставки правительства Юрия ЕХАНУРОВА.

Как сообщает пресс-служба "Нашей Украины", об этом депутат сообщил в комментарии.

“25 июля так называемая антикризисная коалиция в Верховной Раде, нарушив Конституцию, без представления Президента Украины, проголосовала за утверждение нового состава правительства Украины во главе с премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ. Эта коалиция считает, что таким образом она стабилизировала политическую ситуацию и развязала вопрос парламентского кризиса”, - напомнил член фракции «Наша Украина» Александр ТРЕТЬЯКОВ.

«Я приветствую новоизбранного премьер-министра Украины и весь состав Кабинета Министров с убедительной победой. Однако, как законопослушные граждане, мы вынуждены обратиться в Конституционный Суд Украины относительно конституционности сегодняшнего голосования относительно правительства Юрия ЕХАНУРОВА», - заметил А.Третьяков.

По его словам, после получения соответствующего вывода Конституционного Суда фракция «Наша Украина» рассмотрит вопрос сотрудничества с новым правительством.

Представитель «Нашей Украины» выразил надежду на то, что после таких, хоть и невыдержанных процедурно, но конструктивных по-сути шагов со стороны антикризисной коалиции парламент сможет эффективно и согласованно работать, а политические силы, которые входят в коалицию, наконец отбросят собственные политические амбиции и поддержат инициативы нового правительства, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вчера приняла постановление об отмене постановления от 10 января 2006 года об отставке премьер-министра Ю.ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины. За это решение проголосовало 239 народных депутатов из 303, зарегистрированных в зале.