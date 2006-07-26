«Динамо» стартует в Лиге чемпионов

Сегодня в Латвии киевское «Динамо» проведет первый матч второго отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов с латвийским «Металургсом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, тренерский штаб взял в Лиепаю 19 футболистов.

Сообщается, что самые «большие проблемы» команда испытывает в линии обороны. К травмированным Владу ВАЩУКУ, РОДОЛЬФО и Сергею ФЕДОРОВУ добавился Горан САБЛИЧ, а РОДРИГО дисквалифицирован за прошлогоднее удаление.

Также по разным причинам в составе команды нет Артема МИЛЕВСКОГО, Марьяна МАРКОВИЧА, Милоша НИНКОВИЧА и КЛЕБЕРА.

Список игроков, вылетевших на матч: вратари - Александр ШОВКОВСКИЙ, Александр РЫБКА;

Защитники - Горан ГАВРАНЧИЧ, Андрей НЕСМАЧНЫЙ, Бадр Эль КАДДУРИ, Виталий МАНДЗЮК, Давид ИМЕДАШВИЛИ, Андрей ЕЩЕНКО;

Полузащитники - Диого РИНКОН, Флорин ЧЕРНАТ, Карлос КОРРЕА, Руслан РОТАНЬ, Айила ЮССУФ, Олег ГУСЕВ, Валентин БЕЛЬКЕВИЧ, Сергей РЕБРОВ, Тарас МИХАЛИК;

Нападающие - Максим ШАЦКИХ, Марис ВЕРПАКОВСКИС.

Сегодня на стадионе «Даугава» (Лиепае) состоялась тренировка киевских футболистов. Как сообщил на пресс-конференции перед матчем главный тренер «Динамо» Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, в команде есть проблемы с травмированными игроками, в особенности это касается центральных защитников. Он также отметил, что тренерский штаб владеет достаточной информацией о сопернике.

Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с ирландцем Марком КУРТНИ. В прошлом году он был признан лучшим рефери своей страны. Арбитрами на линии будут его соотечественники Давид РЕДФЕРН и Кейт Тревор ГЛАЗГО. Делегат УЕФА бельгиец Карел ВЕРТОНГЕ.