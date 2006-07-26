В Украине построен экспериментальный жилой небоскреб

В Киеве завершено строительство высотного 34-этажного экспериментального жилого дома по адресу проспект Григоренко, 7-А.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском зональном научно-исследовательском и проектном институте по гражданскому строительству (ОАО „КиевЗНИИЭП”).

Как отмечено в постановлении, научно-технический отчет о завершении строительства был рассмотрен на заседании научно-технического совета КиивЗНИИЭП при участии ведущих специалистов Министерства строительства Украины, ХК «Киевгорстрой» и ряда отраслевых научно-исследовательских институтов.

Строительство этого дома и трех других на левом берегу Киева были начаты по инициативе Холдинговой компании «Киевгорстрой».

Учитывая отсутствие соответствующих нормативных документов относительно строительства жилых домов выше 25 этажей, такие многоэтажные объекты разрешается строить только в качестве эксперимента.

Экспериментальные высотки строят по специально разработанной «Комплексной программе проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ при сооружении высокоэтажных (выше 25 этажей) монолитно-каркасных жилых домов», которая одобрена Минстроем Украины и Киевской городской государственной администрацией. В отчете отмечается, что принятые технические решения обеспечивают прочность и стойкость дома. Исследования, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме. Таким образом, первый этап этой программы успешно завершен.

Заказчиком разработки данной программы и собственно строительства экспериментальных высоток выступила ХК «Киевгорстрой».

Вместе с тем, специалисты считают необходимым продолжить исследование и наблюдение по состоянию экспериментального дома на стадии его эксплуатации. Наблюдения будут выполняться согласно «Комплексной программы». Особое внимание будет уделено мониторингу технического состояния, пожарной безопасности и функциональным и санитарно-гигиеническим качествам здания, обеспечение комфортных условий проживания и эффективной работы инженерных систем.

Также специалисты признали целесообразным провести натурные испытания теплофизических показателей стен в зимний период и определить возможное влияние высотных сооружений на прилегающую территорию и окружающую застройку.

ОАО „КиевЗНИИЭП” является базовым заведением в государстве по разработке нормативных документов по вопросам сооружения жилья и общественных зданий.