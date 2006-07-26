4 наблюдателя ООН погибли в Ливане

Как сообщает АР из штаб-квартиры международного сообщества в Нью-Йорке, постоянный представитель США при ООН Джон Болтон подтвердил гибель четверых наблюдателей ООН в Ливане.

По уточненной информации, четверо индийских военнослужащих миротворческих сил ООН (ЮНИФИЛ) погибли во вторник на юге Ливана при израильском воздушном налете, передаетРИА "Новости".

Военнослужащие погибли в результате израильского авианалета на здание наблюдательного центра ООН в южноливанской деревне Хиям в восточном секторе приграничных ливанских территорий.

Отправленная к месту происшествия спасательная команда ООН долгое время не могла начать разбирать завалы двухэтажного дома для извлечения погибших, поскольку израильская авиация постоянно бомбила этот район.

По материалам РИА "Новости"