Депутат от "Народного фронта" предлагает повесить икону над президиумом Рады

Об этом сообщается на сайте парламента.

В проекте постановлении (№3324) отмечается, что, учитывая значение веры и религии для граждан Украины, а также тот факт, что Божья Матерь считалась покровительницей казаков и воинов УПА, в честь признания праздника Покрова Днем защитника Украины, Верховная Рада Украины постановляет установить в сессионном зале ВРУ (на стене за столом президиума) икону "Покрова Пресвятой Богородицы".

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