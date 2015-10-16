Депутат от "Народного фронта" предлагает повесить икону над президиумом Рады
16:31, 16 октября 2015Политика
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Народный депутат от "Народного фронта" Юрий Тимошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об установлении в сессионном зале ВР иконы "Покрова Пресвятой Богородицы".
Юрий Тимошенко предлагает повесить в Раде икону "Покрова Пресвятой Богородицы" / kurs.if.ua
Об этом сообщается на сайте парламента.
В проекте постановлении (№3324) отмечается, что, учитывая значение веры и религии для граждан Украины, а также тот факт, что Божья Матерь считалась покровительницей казаков и воинов УПА, в честь признания праздника Покрова Днем защитника Украины, Верховная Рада Украины постановляет установить в сессионном зале ВРУ (на стене за столом президиума) икону "Покрова Пресвятой Богородицы".
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