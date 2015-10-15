Порошенко: Государство должно значительно усилить поддержку образования и науки

Об этом глава государства заявил во время торжественного вечера «Киево-Могилянская академия в истории Украины. Вчера. Сегодня. Завтра» по случаю ее 400-летия, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: Членство Украины в Совбезе ООН поможет принести мир на нашу территорию

«Все мы знаем, что сейчас Украина переживает сложные времена. Но государство должно значительно усилить поддержку образования и науки, ведь образованная молодежь – это тот фундамент, на котором будет развиваться наше успешное будущее», - сказал президент.

Порошенко отметил, что одним из лучших доказательств успешности академии являются ее выпускники.

«Меня переполняет гордость, что здесь, в столице, работает одно из старейших учебных заведений не только Украины, а и всей Европы», - подчеркнул глава государства.