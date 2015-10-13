Председатель партии "Видродження": Власть пытается выдать админреформу за децентрализацию

Об этом в эфире ОГТРК Николаев заявил председатель партии "Возрождение" Виктор Бондарь.

По его словам, изменения Конституции в части децентрализации не предусматривают увеличение финансовой самостоятельности регионов.

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"Власть намеренно путает понятия административно-территориальной реформы и децентрализации. Обещает большую децентрализацию, а на самом деле через один закон "О добровольном объединении территориальных общин" сделать административно-территориальную реформу, убрать с карты Украины мелкие села, ликвидировать школы, больницы. А публично обещает передать полномочия на места. Нет такого в проекте изменений к Конституции. Так не передаются финансы, не передаются бюджетные полномочия, зато появляются новые чиновники – префекты, которые никому не будут подотчетны, кроме Президента, и которые по сути будут "местными царьками", - пояснил Бондарь.

Он также заявил, что партия "Видродження" выступает за подлинную децентрализацию, которая должна предусматривать увеличение финансовой самостоятельности регионов.

"Децентрализация на самом деле – это финансовая самостоятельность регионов, это передача по меньшей мере 60% налогов на места, это передача регуляторных полномочий местным органам власти – получение лицензий, разрешений и так далее. Все эти вопросы должны быть в компетенции местных советов. Чтобы каждая область, каждый город имели право, как в Европе, давать налоговые преференции для отдельных отраслей", - добавил председатель партии "Видродження".

Он также отметил, что городские советы должны получать право предоставлять налоговые льготы – это позволит существенно увеличить объем инвестиций, в том числе иностранных, в экономику регионов.

"Пример Германии. Там мэр может дать гарантии, и предоставить такие налоговые преференции, что инвестор может спокойно работать ближайшие 5-8 лет, выплачивать низкие налоги, но при этом создавать рабочие места. Мы за такой подход в децентрализации. Мы говорим, что не надо обманывать людей, рассказывать байки о децентрализации, но не предоставлять деньги и полномочия", - сказал Бондарь.