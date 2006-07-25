ВР вернула правительство Еханурова из отставки

Верховная Рада Украины приняла постановление парламента об отмене постановления от 10 января 2006 года об отправке в отставку премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 239 народных депутатов из 303, зарегистрированных в зале.

Авторами постановления являются представители фракции Партии регионов Владимир РЫБАК и Владислав ЛУКЬЯНОВ, а также член фракции КПУ Георгий ПОНОМАРЕНКО.

Основанием для принятия такого решения, по словам В.РЫБАКА, стало обращение Президента Украины от 12 января 2006 года относительно неконституционности принятия решения об отставке правительства Ю.ЕХАНУРОВА.

После этого председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ закрыл вечернее заседание парламента в связи с тем, что повестка дня пленарного заседания была исчерпана.

Очевидно, таким шагом Верховная Рада решила показать Президенту, что он не может распустить парламент за то, что тот не сформировал правительство на протяжении 60 дней, поскольку правительство Еханурова формально не в отставке. На деле 25 мая правительство Еханурова, в соответствии с Конституцией, сложило свои полномочия, уже находясь в статусе и.о. Ранее Верховная Рада отправила правительство в отставку 10 января 2006 года.