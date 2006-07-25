«Наша Украина» готова к диалогу
Об этом заявил Роман Бессмертный
Лидер парламентской фракции «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет о готовности блока к проведению диалога с политическими силами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, выступая на заседании парламента.
По его словам, есть необходимость серьезного диалога с целью обеспечения прав, как большинства, так и меньшинства. «Без тесного диалога всех политических сил нам будет сложно двигаться вперед», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он отметил, что «Наша Украина» открыта для диалога.
По словам лидера фракции, после выборов нужно либо признать их результаты, либо расписаться в собственной недееспособности. «Мы обязаны договориться и дать ответ на все вопросы, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он пожелал успехов всем участникам круглого стола, который должен состояться завтра.