Ехануров: пусть играются

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ с удивлением узнал о проекте постановления об отмене Постановления Верховной Рады Украины от 10 января 2006 года "Об отставке премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины", и у него это вызвало улыбку.

Как передает корреспондент УНИАН, он посоветовал журналистам обращаться к автору проекта постановления. «Как говорят в театре: Автора! Автора! Автора! Очень умный человек, видать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как допустил премьер, возможно, в этом есть интрига, чтобы «народ подумал. Есть чем народ занять, вы (журналисты) побегаете. Все будет нормально – есть работа. А то же выходит, нет вопросов, чтобы рассматривать».

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, он в данный момент возглавляет правительство и работает как надо, в соответствии с Конституцией и законами. «Сколько времени нужно, столько я и буду работать, а относительно этих игр: я не по этой части, я не занимаюсь этим», - отметил он, добавив: «Пусть играются, чтобы работа была».

«Когда буду писать мемуары, смогу сказать, что есть уникальный случай в жизни премьер-министров, которые были в мире», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на вечернем заседании Верховная Рада планирует рассмотреть проект постановления об отмене постановления ВР от 10 января 2006 года "Об отставке премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины".

В повестке дня также отмечается, что будет по этому вопросу докладывать председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Владимир РЫБАК (фракция Партии регионов).