Саакашвили поскандалил с жителями пригорода Одессы

Как сообщает Таймер, в планах губернатора Одесской области было продемонстрировать некие документы, которые якобы свидетельствуют о том, что родственники депутатов Крыжановского сельсовета в последние годы получили значительные земельные участки — причём, по мнению Саакашвили, в наиболее лакомых местах на побережье.

Читайте такжеСаакашвили заметили за агитацией в пользу Боровика в разгар рабочего дняВ самой Крыжановке, по информации издания, утверждают, что это не совсем так: и люди, перечисленные в «перечне Саакашвили», вовсе не все являются родственниками депутатов, и участки, выделенные им, зачастую находятся не на побережье. Вместе с тем, среди жителей Крыжановки есть и те, кто считает обвинения в коррупции в адрес сельсовета справедливыми.

Изначально встреча с жителями должна была состояться в местном Доме культуры. Однако к тому моменту, как в посёлок должен был прибыть Саакашвили, под зданием уже собрались жители села, весьма скептически относящиеся к обвинениям губернатора. Тогда встречу перенесли на побережье. Однако и там не обошлось без тех, кто упрекал Саакашвили то в недостаточной информированности, то в откровенной заангажированности и стремлении защитить интересы отдельных коммерческих структур.

В конечном итоге, между Саакашвили и присутствующими возникла достаточно неприглядная перепалка, в ходе которой губернатор сорвался на крик и пообещал пересажать всех, и в первую очередь — председателя Крыжановского сельсовета Наталью Крупицу.

По итогам поездки в Крыжановку, Саакашвили написал гневный пост на своей страничке в Facebook. «Я прислушиваюсь к мнению каждого жителя, но этой мафии меня не перекричать», — прокомментировал итоги поездки губернатор. Он же опубликовал видео отдельных фрагментов встречи.