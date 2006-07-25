Ющенко ограничился телефонным общением с председателем ВР

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, во время которого они обсудили политическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

В контексте вчерашнего заявления спикера И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что Президент не высказывал эмоциональных оценок.

«Что касается моральной составляющей, политической оценки заявления (А.МОРОЗА), то Президент Украины не будет здесь давать оценку, потому что он хочет, чтобы его коллеги почувствовали, что Украина живет в другие времена, когда необходимо демонстрировать другую политическую культуру», - сказала пресс-секретарь.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, конструктивный диалог не состоится, если отвечать «шпилькой на шпильку».

Единственное, что в контексте вчерашнего заявления Президент сказал в разговоре с А.МОРОЗОМ, - отметила пресс-секретарь, - касалось того, что В.ЮЩЕНКО призывал спикера не предпринимать каких-либо действий, которые бы работали на осложнение отношений между ветвями власти. «Он также еще раз подчеркнул, что настроен на то, чтобы все ветви власти действовали в рамках Конституции и закона», - отметила пресс-секретарь Президента.