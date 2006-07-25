После роспуска Президентом, все решения парламента будут нелегитимными

В случае принятия Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО решения о роспуске Верховной Рады, все решения парламента, принятые после подписания Президентом соответствующего указа, будут нелегитимными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Киеве советник Президента Украины Николай ПОЛУДЕННЫЙ.

«В этом случае парламент как орган с политической карты исчезает до следующих выборов», - сказал он.

Он также отметил, что трудно себе представить ситуацию, при которой 238 депутатов будут проводить заседание парламента, в то время как остальные политические силы пойдут на досрочные выборы.

«Когда прекращаются полномочия, то все решения ВР будут нелегитимными», - подчеркнул Н.ПОЛУДЕННЫЙ.