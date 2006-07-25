Сегодня депутаты отменят отставку правительства Еханурова

Сегодня на вечернем заседании Верховная Рада Украины планирует рассмотреть проект постановления об отмене Постановления Верховной Рады Украины от 10 января 2006 года "Об отставке премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины".

Этот вопрос определен в повестке дня вечернего пленарного заседания Верховной Рады Украины на 25 июля.

В повестке дня также отмечается, что будет по этому вопросу докладывать председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Владимир РЫБАК (фракция Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, 24 июля истек 60-дневной срок после того, как правительство Юрия ЕХАНУРОВА сложило свои полномочия в связи с избранием новой Верховной Рады Украины. За это время новоизбранный парламент должен был сформировать правительство, однако не сделал этого. С сегодняшнего дня – 25 июля – Президент Украины в соответствии с Конституцией имеет право распустить Верховную Раду Украины, ссылаясь на это основание.

Однако накануне представители антикризисной коалиции стали утверждать, что сложение полномочий правительством не является отставкой. “По Конституции Украины, сложение Кабмином своих полномочий перед новоизбранной ВР не определяется как его отставка”, - утверждали депутаты-коммунисты Петр СИМОНЕНКО и Валентин МАТВЕЕВ.

В то же время, 10 января 2006 года Верховная Рада Украины 250 голосами проголосовала за отставку Кабинета Министров Украины во главе с Ю.ЕХАНУРОВЫМ.

После этого Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что решение Верховной Рады Украины об отставке правительства является незаконным, неконституционным. Он отметил, что и премьер-министр, и министры остаются действующими членами правительства, и Кабмин будет работать в этом составе до выборов нового парламента.

В свою очередь тогдашний председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечал, что решение парламента об отставке правительства Ю.ЕХАНУРОВА было конституционным. «Документы, которые противоречат Конституции и регламенту, на голосование вчера (10 января) не ставились», - сказал В.ЛИТВИН.