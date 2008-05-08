Парад Черноморского флота ограничится морем

Парад кораблей Черноморского флота России в честь его 225-летия, и праздничные торжества пройдут 11 мая в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил агентству РИА “Новости” помощник главкома ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь ДЫГАЛО.

По его словам, в мероприятиях будут задействованы 30 кораблей, десять вспомогательных судов, 20 единиц боевой техники и подразделение морской пехоты.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ об отмене парада. "Эта информация не соответствует действительности. Элементы военного парада кораблей Черноморского флота России в главной бухте Севастополя, включающие в себя торжественный обход командованием парадного строя кораблей, приветствие экипажей, непременно состоится", - сказал И.ДЫГАЛО.

По его словам, в главную базу флота Севастополь уже прибывают делегации из различных регионов России.

Как сообщал УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что 225-летие Черноморского флота РФ в Севастополе 11 мая будет отмечаться „в формате, утвержденном государством и согласованном между Украиной и Россией”. По его словам, в ходе празднования годовщины ЧФ России в Севастополе военный парад не предусмотрен. В то же время, по словам С.КУНИЦЫНА, "если на уровне министров обороны или министров иностранных дел, или президентов Украины и России и глав правительств будут другие решения и нам о них сообщат, то будем выполнять эти решения. Сегодня мы действуем в рамках согласованных решений”.

В свою очередь, в МИД Украины считают, что празднование 225 годовщины Черноморского флота Российской Федерации должно проходить лишь на объектах ЧФ РФ.