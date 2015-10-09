Рада не смогла утвердить запрет на проверки СМИ во время избирательной кампании

Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением проекта постановления о запрете проверки СМИ во время избирательной кампании председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз просил депутатов проголосовать кнопкой "за", чтобы было понятно, сколько депутатов в сессионном зале.

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На табло в сессионном зале высвечивалась цифра 195, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.

Председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что обратится от имени парламента к премьер-министру, председателю Государственной фискальной службы с официальным письмом с просьбой не проводить проверки СМИ во время избирательной кампании.

"А если, не дай Бог, такие проверки будут, то мы будем проводить выездное заседание комитета, чтобы выяснить, кто пытается злоупотреблять этими вещами", - отметил Гройсман. Он подчеркнул: "Сегодня я подпишу это обращение".

В свою очередь министр информации Украины Юрий Стець отметил, что предложит на ближайшем заседании правительства урегулировать этот вопрос. "Попробуем сделать это через правительство Украины", - отметил Стець.