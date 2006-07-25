Солистки ”ВИА Гры” чуть не сгорели заживо

Выступление "ВИА Гры" в питерском ресторане "Гинза" закончилось незапланированным пиротехническим шоу. "ВИА Гра" так зажигательно выступала, что загорелась сначала сцена, а потом и шатер, под которым проходил концерт.

"ВИА Гра" начала петь около часа ночи, - рассказал один из зрителей, 25-летний предприниматель Денис. - Спели 5 - 6 песен, все было очень забавно - девочки много шутили. Кстати, пели живьем. А потом где-то справа за сценой загорелась занавеска. Сначала все решили, что это огненное шоу. Кто-то из девочек "ВИА Гры" сказал в микрофон что-то вроде: "Вау, какой накал страстей мы вызвали, даже огонь появился".

Но радость была кратковременной - секунд десять. А потом все дружно завопили: "Тушите! Пожар!"Певицы очень быстро попрощались, мол, спасибо за приятный вечер, и нырнули за сцену. Кто-то начал поливать занавеску из огнетушителя, но было уже поздно. Люди рванули из загоревшегося шатра, началась паника."Кто-то визжал, - вспоминает Денис. - На выходе образовалась давка. И немудрено! Уже горят диваны, столы, полыхает потолок. А дышать дымом не очень-то приятно. Потом начали взрываться бутылки и софиты".

Когда из помещения выбегали последние зрители, в спину им уже дышало страшным жаром.Пожарные приехали быстро, но добраться до огня смогли не сразу: вся территория перед рестораном была забита машинами. Так что легкая садовая конструкция успела сгореть дотла вместе с аппаратурой музыкантов.

Обычно в "Гинзе", чтобы попасть на концерт, надо заказывать столик. Цена до тысячи долларов доходит. На "ВИА Гру" столик на четверых стоил всего 200 долларов.Среди зрителей были замечены политтехнолог Глеб Павловский и модель Анна Белоцерковец. Они сидели довольно близко к месту возгорания, но их, как и солисток "ВИА Гры", быстро увели подальше от огня. И очень вовремя: в шатре находились баллоны с пропаном и уличные обогреватели, работающие на газе.

"Наверное, что-то с музыкальной аппаратурой случилось, - считает работница ресторана Наталья. - У нас все охранники говорят: не было бы концерта, не было бы и пожара".

Корреспондент, по материалам Shoowbiz.ru