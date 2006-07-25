В Украине появилась третья политическая сила

В Украине создают социал-патриотическую партию “Велика Україна”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Общественного объединения “Велика Україна”, 20 июля в Министерство юстиции Украины были поданы документы на регистрацию политической партии “Велика Україна”. Более тридцати восьми тысяч граждан Украины поддержали инициативу и поставили свои подписи в поддержку решения о создании партии. Сбор подписей вели два общественных объединения - «Батьківщина Схід» и «Велика Україна» и инициативные группы на протяжении пяти месяцев в 19 областях Украины.

Как отмечает пресс-служба, “впервые в Украине появилась политическая сила, которая готова вывести политику из кабинетов и кулуаров и вернуть ее в общество”.

Как заявляет лидер ОО “Велика Україна” Игорь ГЕККО, “сотни встреч с людьми, которые активно работают в разных сферах общественной жизни, дали нам реальное представление о политических, социальных, общественных процессах, которые происходят сегодня в регионах Украины, позволили оценить ситуацию, сложившуюся в стране, и не только определить направление работы, но и понять, каким образом необходимо действовать. Общенациональная политическая сила не может опираться только на виденье и опыт, выражать интересы представителей какого-то одного региона. Все действия нашей партии будут основаны на общественном интересе, наши инициативы будут проходить обязательную общественную экспертизу, в своей работе мы будем учитывать мнение специалистов-практиков».

По словам И.ГЕККО, основной мотив создания политической партии “Велика Україна” - восстановление и полноценная реализация избирательных прав граждан. Он напомнил, что деятельность объединений «Батьківщина Схід» и «Велика Україна» была направлена на борьбу за избирательные права граждан Украины – как основу демократии в стране. Активисты этих организаций в течение года открыто выступали против избирательной системы по закрытым партийным спискам, которая сегодня привела к власти кланово-олигархические образования. Ужасные последствия избирательной системы на пропорциональной основе по закрытым партийным спискам превзошли самые мрачные прогнозы, утверждает И.ГЕККО. Ни одна из политических сил и сегодня, несмотря на кризис, не берет на себя обязательство изменить избирательную систему, результаты которой общество наблюдает сегодня на всех уровнях политической жизни Украины. Партия «Велика Україна» - первая и пока единственная политическая сила в Украине, которая предлагает альтернативу нынешней системе формирования власти, считает И.ГЕККО.

По его словам, идеологическая платформа будущей политической партии «Велика Україна» - социал-патриотизм. Главной целью партии является укрепление Украины как социального государства – экономически развитой страны со справедливой социальной системой. Патриотическая и социальная идеи сформулированы в программе партии: интересы человека должны быть определяющими для деятельности государственной власти, а внутреннюю и внешнюю политику государства должен определять национальный общественный интерес.

Среди первоочередных задач, которые ставит перед собой новая партия: проведение в Украине политической реформы избирательного законодательства, которое должно отвечать принципам народовластия, обязательного и равнозначного представительства территорий в представительских органах власти; устранение от власти бюрократии и олигархата; законодательное обеспечение ответственности представительской власти перед избирателями путем построения системы эффективного контроля над властью, механизмов отзыва из власти тех представителей, которые предали интересы общества. Так, основатели партии решили начинать с себя и предусмотрели в уставе процедуру отзыва: это обяжет каждого, кто придет к власти по спискам партии «Велика Україна» нести личную ответственность перед избирателями за свою деятельность в представительских органах власти.

По словам И.ГЕККО, на протяжении полугода со дня получения свидетельства о государственной регистрации партия «Велика Україна» берет на себя обязательство предложить обществу широкую программу действий для выполнения главных задач партии.