Сколько стоит Яворивский

Блок Юлии Тимошенко рассматривает возможность присоединения к блоку Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО и партии «Реформы и порядок» Виктора ПИНЗЕНИКА.

Об этом сказал народный депутат от фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ в интервью газете «Столичные новости».

«Мы обсуждали возможность присоединения к БЮТ либо партий, либо отдельных личностей из УНП Юрия КОСТЕНКО и из ПРП Виктора ПИНЗЕНИКА», - сказал он. Как считает В.ЯВОРИВСКИЙ, существует реальная возможность привлечь их в списки БЮТ.

По его мнению, если хорошо поработать на востоке и юге Украины, «не толочь электоральный грунт», более чем реально рассматривается ситуация, когда демократы могут набрать «50% плюс один голос на выборах». Он также отметил, что в случае проведения повторных парламентских выборов демократические силы наберут большинство голосов.

В.ЯВОРИВСКИЙ сообщил, что БЮТ обратилась к социологам, чтобы они проанализировали, в каком формате блоку лучше идти на выборы.

Он убежден, что Партия регионов исчерпала свой электорат. «Максимум к ним прибавится два-три процента голосов избирателей», - считает депутат.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, его политической силой в парламент уже внесен законопрект об увеличении проходного барьера до 7 процентов. По мнению депутата, это приведет к изменению расклада политических сил. «Коммунисты могут не пройти (в парламент) вообще, перед социалистами тоже возникнет проблема. О блоке ВИТРЕНКО и других мелких партиях речь не идет», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о возможном подкупе депутатов, В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что называть какие-то фамилии означает втягивать себя в судебные процессы. По его словам, ходят слухи, что за депутата, пришедшего в парламент первый раз, дают два миллиона долларов, за «обстрелянного» депутата - шесть миллионов.

«Я подошел к одному из ключевых «регионалов» и спросил: а если бы я вдруг дал согласие на то, чтобы меня перекупили, сколько бы вы за меня дали? Он так посмотрел на меня и сказал: «Ты стоишь миллионов десять»,- рассказал В.ЯВОРИВСКИЙ.