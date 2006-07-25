В Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в северных, западных и центральных областях, днем на севере Левобережья местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге местами 20-22°; днем 25-30°, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до 33°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

27-28 июля - переменная облачность. В западных, южных областях и в Крыму преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, на Закарпатье до 34°. На остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

29-30 июля - без осадков, только в северных, восточных областях и в Крыму 29 июля отдельные грозовые дожди. Температура ночью 12-18°, на Закарпатье и побережье морей до 22°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-14°; днем 29 июля температура существенно не изменится, 30 июля несколько повысится.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°, по области ночью 14-19°, днем 25-30°.

27-28 июля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза, только ночью 27 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

29 июля - отдельные грозовые дожди, 30 июля без осадков. Температура существенно не изменится, только днем 30 июля несколько повысится.