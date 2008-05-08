Ющенко на Саур-Могиле обратился к Богу и ветеранам

Выступая на митинге возле мемориального комплекса «Саур-Могила», Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил ветеранов и попросил их как можно дольше жить.

«Я хочу попросить Бога, я хочу попросить вас как можно дольше жить среди нашего поколения. Слава вам и слава Украине!» - сказал он, обращаясь к ветеранам.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня он рад находиться «на этой святой земле, где 63 года назад был плацдарм, где решалась судьба многих операций по освобождению Украины». Президент подчеркнул, что «это место всегда было символом славы».

В.ЮЩЕНКО поделился своими впечатлениями о том, что он видел с борта вертолета. «Я имел возможность сегодня с борта вертолета смотреть на индустриальное сердце нашей страны – на славный Донбасс, имел возможность вспомнить, как на этих местах 63 года назад велись кровопролитные бои и ударная пятая армия, освобождавшая Донбасс, потеряла здесь более 25 тыс. солдат», - сказал глава государства.

Он попросил почтить память тех, кто погиб, минутой молчания. Затем Президент вручил государственные награды ветеранам Второй мировой и возложил цветы к мемориальному комплексу.